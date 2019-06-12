Иллюстративное фото из архива "МГ" Граждане в основном требовали вмешательств в семейные скандалы. За 5 месяцев стражи порядка побывали в 2721 таких очагах и провели профилактическую беседу с дебоширами. Также в центр оперативного управления города часто обращались по случаю нарушения правил дорожного движения и ДТП. С начала года с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 31 уголовное правонарушение. Как отмечают в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, уличные камеры видеонаблюдения оказывают значимую помощь при оперативной находке утерянного имущества. Так, например 10 июня полицейских центра оперативного управления отблагодарили сразу две жительницы города, которые за считанные часы с помощью стражей порядка нашли оставленные в такси смартфоны. - Целый день с сыном ездили по делам, он закапризничал. Уже на пороге квартиры обнаружила, что забыла кошелек с банковскими картами и телефон в подвозившей нас машине. Набрала 102, но номер машины не вспомнила. Переживала сильно, однако полицейские почти сразу установили водителя. Направили участкового к нему домой. Кошелек и телефон забрала, к водителю претензий не имею, - говорит жительница Атырау Алтын. Аналогичная ситуация у Гульмиры Ибраевой, которая также поблагодарила полицейских за проделанную работу.