Фото с сайта Informburo.kz В Нур-Султане во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации победившего на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На церемонии присутствовали председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, первый зампредседателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев, председатель Сената Дарига Назарбаева, глава Конституционного совета РК Кайрат Мами, председатель ЦИК Берик Имашев, министры, акимы областей. Под звуки оркестра в зал внесли флаг Казахстана, штандарт президента и Конституцию РК. В зал вошли Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и избранный президент Касым-Жомарт Токаев. Председатель Конституционного совета Кайрат Мами объявил, что в соответствии со статьёй 42 Конституции РК Касым-Жомарт Токаев даст клятву народу Казахстана и приступит к своей должности. – Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан, – принёс клятву Токаев. Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента. – В выборах участвовали представители всех политических сил, это были честные выборы, где соревновались политические программы. Говорят, выборы – это соревнование, где побеждает только мнение участников. Действительно, это справедливое мнение. В этой очень важной политической конкуренции победила мудрость нашего народа. Поэтому эта победа – победа всего народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что единый народ определил дальнейший путь развития Казахстана. Мир, дружба, согласие и единство народа – главная ценность, подчеркнул он. – Наш общий долг – беречь как зеницу ока эти ценности. Защита интересов каждого гражданина страны – моя главная цель. Я не допущу разделения их по политическим взглядам и установкам. Конструктивные предложения и инициативы, поступившие от различных политических и общественных деятелей я обязательно буду учитывать в своей работе. Мы будем работать открыто, транспарентно и честно. Для нас главная задача –служить народу законно и честно. У нас одна родина, одна судьба. Мы вместе будем трудиться на благо нашего народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что граждане голосовали за поддержку стратегического курса Елбасы. Нурсултан Назарбаев создал признанную в мире модель развития, добился мирового признания голубого стяга Казахстана, отметил Касым-Жомарт Токаев. – Современный и развитый Казахстан – заслуга нашего Елбасы. Елбасы – великая личность, основавшая казахскую государственность. Он государственный деятель глобального масштаба, который войдёт в мировую историю. Уважать и сохранить в памяти огромный труд Елбасы перед народом и мировой общественностью – наш общий долг, – сказал президент. Он отметил, что будет работать над выполнением стратегии Елбасы: над реализацией третьей модернизации Казахстан, претворением в жизнь пяти институциональных реформ, важнейших стратегических документов государства. – Чтобы страна могла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что планирует заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. – Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьёзно обновить социальную политику, – сказал он. Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс. – Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И наконец главное – всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана, – сказал глава государства.