Такая жалоба появилась в социальной сети Instagram. Женщина рассказывает, что она работала в комиссии на выборах президента РК, ей пообещали заплатить за отработанное время еще 10 июня, однако денег на счет так и не поступило. После чего, она добавила, что на других избирательных участках люди уже получили свои деньги. Как пояснил председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков, к нему не обращались ни с одной жалобой после выборов по поводу выплат. - Мы всем оплатим в 100% размере. В комиссии работали 3319 человек. Оплата идет почасовая. Как только поступают табеля с указанным количеством отработанных часов, мы производим оплату, - пояснил Гайса Капаков.