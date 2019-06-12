Планируется, что данный объем полностью закроет потребности Карачаганакского месторождения. В этом гду исполняется 40 лет с начала освоения Карчаганакского месторождения. Потребности компаний, занятых на разработке и добыче, удовлетворяют предприятия со всего мира. В последние годы заметно выросла доля участия содержания казахстанского производства. Одним из очередных проектов стал завод по производству жидкого азота, открытый в городе Аксай, который будет поставлять продукцию для нефтегазовых комплексов. Работы по реализации проекта начались три года назад ТОО "RT ALLIANCE". Завод представляет собой полностью автоматизированное производство. Использованы последние технологии зарубежных производителей. Сырьем для производства жидкого завода являются воздух и электроэнергия. Проект включен в региональную карту поддержки предпринимательства. Сумма вложенных инвестиций составляет 1 млн долларов. Как и в любом другом новом производстве планируется расширение, а это значит, что появятся дополнительные рабочие места.