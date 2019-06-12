Наступило долгожданное лето – время путешествий. Сейчас модно уезжать в отпуск заграницу, а мы хотим рассказать о местах нашей Родины, которые могут удивить сильнее зарубежных курортов. Мы уверены, хотя бы один из пунктов нашего рейтинга Вас впечатлит!
Фото www.planet-earth.ru
1. Город духов
Урочище Киин-Кериш – поразит любого туриста своими марсианскими пейзажами. Такой эффект возникает благодаря эрозии, которой подвергаются утесы из глины, покрывшие землю в этом месте. Согласно народным приданиям когда-то эта долина была местом жертвоприношения, кроме того, долину часто накрывают необычные облака, да и сама глина создает причудливый, а может, даже пугающий ландшафт. Поэтому местные чаще называют урочище «Долиной духов». Находится Киин-Кериш в Курчумском районе ВКО.
Фото mirtayn.ru
2. Долина шаров
Поверьте, это уникальное природное явление, происхождение которого ученые до сих пор не разгадали, ни чуть не хуже всемирно известного английского Стоунхенджа. Долина в урочище Торыш, расположенная на полуострове Мангистау усыпана круглыми камнями разных размеров. Любого туриста поражает необычный вид, создается впечатление, что великан разбросал по земле бусины. Захватывающее зрелище не оставит равнодушным ни одного любителя загадок.
Фото guides.kz
3. Розовый фламинго
Многие казахстанцы могут посмотреть на эту уникальную птицу только в зоопарках. Но есть в нашей стране место, где можно увидеть тысячи фламинго в дикой природе – это озеро Тенгиз в Коргалжынском государственном природном заповеднике. Яркая орава пернатых на голубой глади озера – завораживающее зрелище. Обитают тут и другие редкие птицы: черные аисты, краснозобые казарки, кудрявые пеликаны, лебеди-кликуны и другие.
Фото umihelp.com
4. Пустыня Кызылкум
На живописной территории среднеазиатской пустыни, раскинувшейся между Амударьей и Сырдарьей, опытные исследователи могут найти целую сеть аномальных участков, но главной достопримечательностью Кызылкума являются наскальные рисунки, которые до сих пор изучаются учеными, еще не сумевшими установить их источник. Кроме того, есть информация о том, что в породах пустыни геологи обнаружили фрагменты неземного происхождения. А истории местных жителей и путешественников пестрят свидетельствами присутствия НЛО в этой местности.
Фото cattur.ru
5. Затонувший лес
Озеро Каинды – популярный туристический маршрут и если вы там еще не были, обязательно приезжайте посмотреть на это чудо природы. Водоем образовался после оползня, деревья растущие в горах, были затоплены водой и теперь создается ощущение того, что лес в этом месте растет прямо со дна озера.
Каждый сам решает, какой отпуск ему по душе, с палатками по родному краю или с межконтинентальными перелетами.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.