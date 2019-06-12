Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, неизвестные лица пытались совершить кражу двух пролетов чугунных ограждений установленных по пр.Победы. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК «Кража». Проводятся следственные действия, подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.