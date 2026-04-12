В ночь на 12 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение.

Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает Акорда.

-Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой. Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи, - отметил президент.

Он подчеркнул, что православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.