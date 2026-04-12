В Казахстане ограничили комиссии страховых агентов по кредитам.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка напомнило о вступивших в силу изменениях в законодательстве, направленных на защиту прав заемщиков и повышение прозрачности страховых услуг.

-Согласно новым правилам, комиссионное вознаграждение страховых агентов теперь ограничено — оно не может превышать 10% от суммы страховой премии по договорам страхования, оформляемым при получении банковских займов и микрокредитов, - пояснили в Агентстве.

Ранее банки и микрофинансовые организации, выступая страховыми агентами, нередко устанавливали страхование как обязательное условие для получения кредита и получали комиссию от страховых компаний, которая могла достигать 90%. Новые ограничения призваны снизить финансовую нагрузку на заемщиков и сделать рынок более прозрачным.

-Также законодательство закрепляет, что страхование при оформлении займа является добровольным. Банки и микрофинансовые организации не имеют права навязывать страховые продукты или ограничивать клиента в выборе страховой компании. В случае несогласия с предложенными условиями заемщик может обратиться к другому страховщику, - сообщают в ведомстве.

Кроме того, заемщики сохраняют право отказаться от договора страхования в течение 14 календарных дней с момента его заключения. В таком случае финансовая организация вправе пересмотреть условия займа — например, процентную ставку или комиссию. Однако установлено важное ограничение: эти условия не могут быть выше тех, которые действовали бы без оформления страховки.

-Изменения также коснулись порядка возврата страховой премии. Если заемщик досрочно исполнил обязательства по кредиту и расторг договор страхования, страховая компания обязана вернуть часть премии — за вычетом суммы за фактический период действия страховки и расходов на расторжение. При этом размер таких расходов не должен превышать 10% от страховой премии. Возврат средств должен быть произведен в течение 5 рабочих дней после подачи заявления, - дополнили в Агентстве.

В ведомстве рекомендуют гражданам внимательно изучать условия страховых договоров, включая размер страховой премии и агентского вознаграждения.

Принятые меры направлены на формирование более справедливого и конкурентного страхового рынка, а также на повышение финансовой грамотности населения.