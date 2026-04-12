Квартира загорелась на 15-ом этаже.

Трое детей погибли в пожаре, который произошёл в ночь на 12 апреля в Астане, сообщает МЧС.

-В районе Есиль по улице Туркестан горела квартира на 15-м этаже 21-этажного жилого дома. После получения сообщения силы и средства МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. По прибытии первых подразделений было установлено открытое горение квартиры. В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасли женщину с ожогами, её передали бригаде скорой медицинской помощи и госпитализировали в Многопрофильную городскую больницу №1. На месте пожара обнаружили тела троих несовершеннолетних, – говорится в сообщении.

Спасатели МЧС с верхних этажей эвакуировали 20 человек, ещё около 40 человек покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

По информации акимата, пострадавшей женщине и семье погибших окажут всестороннюю необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле.