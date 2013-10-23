Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА "Более половины автомобильных дорог в области находится в неудовлетворительном состоянии. Надо работать в этом направлении", - процитировал Twitter Акорды слова Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В ЗКО президент раскритиковал не только дороги, но и заместителя акима области по экономическим вопросам Марата КАРИМОВА. После отчета акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА о ситуации в регионе, продвижению индустриальной программы в области, Нурсултан НАЗАРБАЕВ спросил чиновников, сможет ли кто рассказать более подробно о данной теме. К трибуне вышел Марат КАРИМОВ, который не смог ответить на вопрос сколько было создано новых рабочих мест, занятых в проектах по программе "Дорожная карта бизнеса-2020". - С начала года по "Дорожной карте бизнеса" было принято 80 проектов, сколько новых рабочих мест, точных цифр я не знаю, - ответил замакима области. - Точных цифр ты не знаешь, ты ведь работаешь в этой сфере, отвечаешь за работу. Тогда как ты руководишь? Наша работа - обеспечить всех работой. В 6 районах области ни один человек не участвовал в программе "ДКБ-2020". Ни один человек, - сказал НАЗАРБАЕВ. На это КАРИМОВ ответил, что предприниматели из некоторых  районов не участвуют в программе по причине отдаленности от областного центра, к тому же ДКБ не берут дома в районах в качестве залогового обеспечения. По словам президента, в стране нужно развивать малый и средний бизнес, чтобы не зависеть от ресурсов, которые когда-нибудь закончатся. - Стеклозавод - я рад это видеть, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. - Это инновация, это новые технологии, продукция пользуется спросом, видели специальный бассейн, где из мальков выращивают осетров и получают до 8 тонн черной икры. Государство помогает в этом. По индустриальной программе было создано 700 новых предприятий, создано 180 тысяч новых рабочих мест, мы стали производить 250 тысяч наименований новой продукции.