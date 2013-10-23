devushkiРасследование драки у входа в кафе «Salem Gold», в ходе которой две девушки жестоко избили третью, подходит к завершению. Дело готовится к передаче в суд. Напомним, на сайт «АЖ» поступила видеозапись, которая вызвала широкий резонанс не только в нашем регионе. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 257 ч. 2 УК РК - «Хулиганство, совершенное группой лиц». Личности всех участников установлены. Потерпевшая – 29-летняя жительница Атырау, подозреваемые – девушки 20 и 29 лет, жительницы Актобе и Атырау. Потерпевшая прошла судебно-медицинскую экспертизу, зафиксированы легкие телесные повреждения, – дополняет свой прежний комментарий заместитель начальника криминальной полиции ГУВД г. Атырау Марат ТАГАНИЯЗОВ. – Сначала подозреваемые были привлечены к административной ответственности сроком на 5 суток, позже с них была взята подписка о невыезде, а впоследствии с санкции прокурора они были арестованы. В настоящее время обе находятся в следственном изоляторе №9. Видеозапись, отснятая очевидцем, приобщена к материалам дела. Привлекать его к ответственности мы не можем. Во-первых, такой статьи в законе нет. Во-вторых, то, что человек не остановил избиение, характеризует лишь его моральные качества. В настоящий момент расследование находится на стадии завершения. В ближайшее время дело будет передано в суд. Драка началась в ходе пьяной ссоры в кафе, а затем выплеснулась наружу. По нашей информации, дело находится на контроле МВД. Источник: АкЖайык