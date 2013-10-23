Фото с сайта rus.azattyq.org
Видеозапись сомнительного происхождения о казахстанцах, которые якобы примкнули к гражданской войне в Сирии, стала сенсацией в Казахстане в эти выходные.
Видео претендует на правдоподобный рассказ, что эти боевики перебрались в Сирию с женами и малолетними детьми.
Герои видео заявляют, что сознательно оказались в Сирии для "джихада" - священной, по заповедям Корана, войне против иноверцев. Однако весь мир знает, что в Сирии, преимущественно мусульманской стране, уже два года идет самая настоящая гражданская война. И с той, и с другой стороны сражаются, в основном, мужчины мусульманской веры, но разделенные на суннитов и шиитов.
Один из казахских парней с автоматом предстал на видео под псевдонимом Абу Хафиз Аль-Казахи. Но в небольшом поселке Максимовке, что под Астаной, его знают по имени Аманжол Жансенгиров. Шок и оцепенение – так можно выразить первую реакцию ближайших родственников Аманжола, которые доселе полагали, что он находится в длительной командировке за рубежом по делам одной алматинской турфирмы.
Семья Жансенгировых обратилась в министерство иностранных дел Казахстана с просьбой посодействовать в возвращении их родственника в Казахстан.
После телерепортажа о якобы находящихся в Сирии десятках "джихадистах-казахстанцах" и их семьях в поселке Максимовка Акмолинской области узнали из "сирийского видео" одного из парней с автоматом, своего бывшего односельчанина. Им оказался 27-летний Аманжол Жансенгиров, который покинул родной поселок давно, уехал покорять Алматы, и теперь вот оказался в Сирии в рядах иностранных боевиков-исламистов, по всей видимости участвующих в тамошней кровопролитной гражданской войне.
Его старший брат Кайрат Жансенгиров говорит в интервью Азаттыку, что в последний раз Аманжол звонил семье полгода назад из Турции и говорил, что у него всё хорошо, родился сын.
Это был не первый его звонок из-за рубежа.
Кайрат говорит, что вообще брат обещал вернуться через два года, которые уже подходят к концу. По его словам, Аманжол уехал из Казахстана со второй женой, с которой познакомился в Астане.
- Мы просим, чтобы президент Казахстана и премьер-министр обратили внимание на эту ситуацию и вернули моего братишку домой. Хочу, чтобы он вернулся домой целый и невредимый. Я не знаю, как они это сделают, но хотим, чтобы он вернулся домой вместе с семьей, - говорит Кайрат Жансенгиров.
Аманжол Жансенгиров родился в 1986 году в Костанайской области. Позже семья переехала жить в Акмолинскую область, в село Максимовка, что в 30 километрах от Астаны. В семье занялись предпринимательством. В семье Жансенгировых пятеро детей, Аманжол – второй из них.
Кайрат Жансенгиров характеризует брата как спокойного и отзывчивого человека, который хорошо учился в школе.
В Астане Аманжол получил высшее образование – окончил институт управления по специальности "местное управление". Работал в охранном агентстве, специалистом в акимате Сарыаркинского района Астаны. Но позже бросил эту работу, как говорит Кайрат, из-за низкой зарплаты. На жизнь зарабатывал тем, что продавал халял-косметику возле мечети.
- Когда у него в кармане денег нет, но возле мечети увидит нищих, он последние копейки им отдает. У кого денег нет, он ходил и кормил их, покупал что нужно. За границу, куда он уехал, он говорил, что предоставляют жилье, работу, деньги. Аманжол даже домой приводил людей, которые нуждаются в чем-то, чтобы переночевали, чтобы жили какое-то время, - говорит Кайрат Жансенгиров.
Вскоре Аманжол подался в Алматы. Родственникам в родном поселке он сказал, что нашел работу в туристической фирме и часто выезжает в командировки за рубеж. По другим сведениям, Аманжол оказался в кампании бизнесмена, который скупал сайгачьи рога.
- Уезжая в Алматы, Аманжол говорил, что мусульманские духи, халял-косметику, продает возле мечети. Потом звонил с Алтая, Кавказа, где-то с границы. Аманжол говорил, что работает в туристической компании: "Меня финансируют, и я туда езжу, нам предоставляют постоянно жилье". Жилья у него в Казахстане не было. В Астане он снимал квартиру. В Алматы тоже по квартирам ходил. За границу, куда он уехал, он говорил, что предоставляют жилье, работу, деньги, - говорит Азаттыку Кайрат Жансенгиров.
Когда Аманжол начал жить строго по мусульманским канонам, брат не знает.
В 2006 году Кайрат вернулся из армии, и увидел, что брат Аманжол начал читать намаз пять раз в день и постоянно посещал мечеть. Иногда высказывался, что в Казахстане надо жить по законам шариата, но семья не воспринимала эти слова всерьез.
По мнению Кайрата, его брат в Сирии оказался не по своей воле.
- Я думаю, его туда обманным путем забрали. Если он там будет воевать, как будто в рай попадет. Мне кажется, их зомбировали. Я когда его с автоматом увидел по телевидению, я в шоке был. Он даже в армии не служил, туда его не взяли из-за болезни сердца, - говорит Кайрат Жансенгиров.
Есть еще одна версия того, как Аманжол, обычный вроде бы молодой казахстанец, оказался в рядах исламистов. В интервью казахстанскому "31 каналу" одна жительница Алматы говорит, что знает Аманжола Жансенгирова лично, и знает, что он оказался в какой-то долговой яме. Женщина поведала, что Аманжол был водителем у бизнесмена, который занимался скупкой сайгачьих рогов.
Женщина говорит, что Аманжол и его друзья были верующими, но никаких радикальных взглядов у него она не заметила.
- Я его узнала, но такое ощущение было, что это не он. У него такое выражение лица, как будто он зомби. Его последние слова, когда он уезжал, были: "Меня подставили". Это было связано с какой-то машиной. Его братья по вере оформили на него, и я не знаю, органы лучше знают, - говорит женщина в интервью телекомпании "31 канал".
КНБ заявил, что это видео сделано в целях пропаганды, причем запись сделана не гражданами Казахстана. Но вот появилось имя первого из десятков вооруженных мужчин с этого видео.
Источник: radioazattyk.org