В рамках поездки запланировано посещение ряда предприятий города. Первым объектом стал ЗКАТУ им. Жангир хана, где президенту показали осетров, которых выращивают в специальных бассейнах. Проект реализуется совместно с АО "Холдинг Парасат". Говорят, что бассейнах рыба растёт в несколько раз быстрее, чем в естественных условиях. Из института Жангир хана президентский кортеж направился в ТОО "Стекло-Сервис". На этом предприятии Нурсултану НАЗАРБАЕВУ показали производство стеклопакетов, триплексов (закалённого безопасного стекла) и технологию стекольной обработки. ТОО "Стекло-Сервис" было основано в 2001 году, сейчас это крупный промышленный центр. Обработка стекла осуществляется на австрийском, итальянском оборудовании, которое производит продукцию для дальнейшего использования в мебельной промышленности и производстве товаров народного потребления. На сегодняшний день предприятие производит около 1 миллиона кв. метров продукции в год. По словам, их продукция охватила порядка 70% местного рынка. Кроме того, около 50% выпускаемой продукции уходит на экспорт, в основном в Россию. Планируется, что завтра Нурсултан НАЗАРБАЕВ ознакомится с ходом работы на набережной, а потом посетит дом для молодых семей, построенный по программе "Акжайык Жас Отау".