Фото с сайта diapazon.kz
Cтало известно имя второго подозреваемого в убийстве 14-летней актюбинской школьницы Гульдиры САКЕНОВОЙ. Фигуранта уголовного дела зовут Сергей НАУМЦЕВ, он программист, ему 21 год. Об этом пишет "Диапазон".
Как следует из материалов уголовного дела, именно он попросил Викторию САВИЧ найти для него девственницу. НАУМЦЕВ приехал в Актобе вместе с отцом из России. Летом он познакомился с САВИЧ в соцсети. Чуть позже молодые люди стали жить вместе, снимали квартиру. По словам знакомых Виктории, после знакомства с ним она резко изменилась в характере. НАУМЦЕВ часто приезжал к ней на работу в букмекерскую контору. Как-то он повздорил там с молодым человеком и пырнул его ножом в бедро. Источники из полиции говорят, что НАУМЦЕВ снимал любительское порно вместе с Викой, выкладывал его на специализированный сайт. Официально в ДВД это пока не подтверждают, как и то, что после убийства школьницы Наумцев и Вика планировали уехать в Оренбург.
Близкие Гульдиры не верят в то, что Савич одна задушила ее. Родственник погибшей, пожелавший остаться анонимным, предоставил нашей газете переписку Гульдиры в соцсети с подозреваемой в убийстве Викторией САВИЧ. Сначала Гульдире написали под ником Влада. В ходе переписки имя поменяли на Дана. Из переписки видно, что виртуальная собеседница всячески заманивает школьницу. Сначала она звала ее погулять в сквере, потом приглашала к себе домой посмотреть фильмы, попить энергетики. На все уговоры Гульдира отвечала, что уже поздно и нужно делать уроки. Дана стала давить на жалость и говорить, что ей страшно дома одной.
– Гульдира тот человек, который всегда готов прийти на помощь, – говорит дядя убитой. – Она не смогла отказать. Когда девушки договаривались о встрече, Дана спросила, во что будет одета Гульдира. Это сделали намеренно, чтобы не давать ей номер сотового. Уже тогда убийцы знали, что она их потенциальная жертва.
По словам родственника, Гульдира сказала маме, что идет к однокласснице Владе ОВЧАРЕНКО, и оставила номер телефона, который оставила ей Дана. В 23.00 Гульдире на сотовый позвонил ее брат. По телефону она ответила, что находится со своей подружкой и утром пойдет в школу от нее. На этом разговор прервался. Когда мама спросила у сына, знает ли он одноклассницу сестры с именем Влада ОВЧАРЕНКО, выяснилось, что такой девочки в классе нет. В этот момент родители заподозрили неладное. Через 15 минут после первого звонка на телефон дочери родители еще раз набрали номер. Телефон был отключен. Тогда они решили позвонить на «домашний» номер квартиры, куда пошла ночевать Гульдира. Но и там никто не отвечал на звонок.
– Преступники заранее знали, что родители будут разыскивать дочь, и дали неправильный номер. Оказалось, что это номер одного из колледжей города.
Родственники утверждают, что, перед тем как уйти из дома, Гульдира не ссорилась с родителями.
Утром брат так и не встретил Гульдиру в школе, дозвониться до нее не удалось. Позже к нему пришло сообщение с сотового телефона сестры (пунктуация и орфография сохранены): «я проспала школу не приду. передай что дома буду поздно».
– Гульдира не делала ошибок даже в сообщениях, – рассказывает родственник. – Она не поставила запятую, новое предложение начала со строчной буквы, а в конце не было «смайлика», который всегда ставила. Брат сразу догадался, что сообщение не от сестры. Преступники написали смс родным, чтобы выиграть время, чтобы поиски начались не сразу.
По словам мужчины, у следствия есть запись с камеры наблюдения супермаркета по улице Есет батыра, куда заходили жертва и подозреваемая в убийстве.
– По некоторым данным, задержанные снимали порнографию, – говорит родственник. – Они были зарегистрированы на порносайте, продавали отснятое видео. Гульдира сопротивлялась. Они состригли ей ногти на руках, чтобы не царапалась. Экспертиза все покажет. Я не верю в то, что Виктория одна душила мою племянницу, а второй ничего не делал. О какой ревности речь, если она, грубо говоря, подложила девочку под своего парня?
На странице в соцсетях у Даны было 5-6 друзей. По словам родственника, этих девочек Дана также звала погулять, но те отказались. Следующей оказалась Гульдира.
– Я не хочу, чтобы кто-то еще попался в руки таких нелюдей. Пусть ценой жизни Гульдиры люди усвоят для себя урок.
На пресс-конференции в прокуратуре были скупы на подробности в деле об убийстве девочки.
– Девушка дала признательные показания, мужчина не признается, – рассказал руководитель аппарата облпрокуратуры Руслан ЖАСАНОВ. – В ходе проверки показаний в разных частях города были найдены одежда, в которую была одета школьница до убийства, ее сотовый телефон и портфель.
Связаться с отцом НАУМЦЕВА не удалось. Адвокат фигуранта уголовного дела сказал, что мужчина не готов разговаривать с журналистами.
Фото с сайта diapazon.kz
Источник: Диапазон