Куда она вложила деньги, не знают даже опера. Никакого имущества на ней не зарегистрировано. А вот 34 семьи остались без крыши над головой. Среди потерпевших есть семьи с детьми-инвалидами, переехавшие из поселков и оставшиеся без единственного жилья. Перспектив возврата долгов нет. Между тем, адвокат потерпевших рассказывает, что на родителях, брате, сестре и бывшем муже МУКАТОВОЙ зарегистрировано немало имущества. Так, безработный экс-супруг живет в Астане в элитной квартире с четырьмя детьми Гульмиры. За квартирой ухаживает домработница, а за детьми следит няня. Потерпевшие настаивают на увеличении срока наказания для мошенницы, а в полицию продолжают поступать заявления от пострадавших.