Иллюстративное фото с сайта www.news.most.ua Иллюстративное фото с сайта www.news.most.ua В первую очередь прокуроры уделяют внимание игрушкам для детей до 5 лет.  В этом возрасте дети часто берут игрушки в рот, а при наличии вредных для здоровья красителей, острых краев и мелких деталей это может быть опасно для здоровья. Проверяют магазин «Симба», крупные бутики, оптовый склад «Континент», ТРК «Мега Актобе». По словам начальника отдела горпрокуратуры Абая ИМАНИЯЗОВА, казахстанских сертификатов на игрушки у оптовиков практически нет. Инструкции по применению игрушек на казахском языке - большая редкость. А если инструкция на государственном языке есть, то не факт, что она относится именно к этой игрушке. Игрушки, которые несут вред здоровью, будут уничтожены. К слову, после проверки игрушек прокуратура собирается взяться за продукты питания. - В санэпиднадзор поступает много жалоб на некачественные продукты питания из магазинов, - заключил Абай ИМАНИЯЗОВ.