Иллюстративное фото с сайта 72box.ru

В специализированном суде продолжается открытое слушание по убийству, которое произошло весной текущего года в селе Январцево Зеленовского района ЗКО. Вчера подсудимые сказали свое последнее слово.

На скамье подсудимых оказались семеро молодых людей, трое из которых содержатся под стражей. Они обвиняются в совершении разбоя, кражи и убийства в селе Январцево Зеленовского района в апреле нынешнего года.

По версии следствия, подсудимый БИТАНОВ избил односельчанина, загрузил его в багажник автомашины и привез домой. Там потерпевшего закрыли в сарае. Позже к нему пришел БИТАНОВ, который стал его избивать и заставлять работать на стройке дома, а после того как мужчина отказался, сел на него и стали душить. Согласно заключению экспертизы, потерпевший умер от механической асфиксии.

К слову, его тело нашли в заброшенном доме на окраине села.

После завершения прения сторон судья Аскар АЙТУГАНОВ дал последнее слово подсудимым. Многие из них вину свою признали только частично, в содеянном раскаялись и просили не лишать их свободы.

- Уважаемые присяжные, прошу обстоятельно разобраться в деле по всем фактам, - попросил в своем заключительном слове один из подсудимых Альберт КУБУЛОВ.