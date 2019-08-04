В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что в 11:40 часов возле рынка «1000 мелочей» сотрудниками батальона патрульной УП г.Уральск была остановлена автомашина марки «Опель Вектра» под управлением 49-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. - Выяснилось, что водитель управлял транспортным средством, будучи лишенным, права управления сроком на три года. Теперь правонарушитель будет отвечать перед законом по ч.1 ст.346 УК РК "Управление транспортным средством, лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе полиции. Стоит отметить, что водителю грозит штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.