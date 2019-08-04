Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили синоптики, в соответствии с договором, заключенным между РГП «Казгидромет» и акиматом Атырауской области, с июля начался внеплановый отбор проб воды по 16 створам в реке Урал по двадцати показателям качества воды, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы. - В целом высокое и экстремально-высокое загрязнение не зафиксировано, - отметили синоптики. Информация о качестве воды реки направлена в акимат Атырауской области.