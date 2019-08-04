Отбор проб проводится по 16 створам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили синоптики, в  соответствии с договором, заключенным  между  РГП «Казгидромет» и акиматом Атырауской области, с июля начался  внеплановый отбор проб воды по 16 створам в реке Урал  по двадцати  показателям качества воды, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы. - В целом высокое и экстремально-высокое загрязнение не зафиксировано, - отметили синоптики. Информация о качестве воды реки  направлена в акимат Атырауской области.   Лина ОЙЛОВА