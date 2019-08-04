В норме организм получает энергию из углеводов, а при кетодиете потребление углеводсодержащей пищи сводится к минимуму. Основой рациона становятся жирные продукты. Тогда организму не остается ничего, кроме как перейти на активную переработку жиров. Печень трансформирует их в кетоновые тела, которые затем используются клетками тела в качестве источника энергии. Рацион питания примерно такой: 70-80 % жиров (любые животные жиры и растительные масла – кокосовое, оливковое, авокадо) 15-20 % белков (различные виды жирного мяса и рыбы, субпродукты, яйца, орехи и семечки) 5-10 % углеводов (салатная зелень, овощи (кроме корнеплодов), грибы, немного ягод) Большое количество воды без газа.Запрещены: злаки, бобовые, нежирные молочные продукты, корнеплоды, растительные масла (кроме указанных выше). Сладости и фрукты.яичница с беконом и томатами, кофе со сливками, Но без сахара.мясная солянка, салат из печенки с грибами и орехами, заправленный сметаной, кислый компот или морс.запеченная жирная рыба, салат из авокадо с сыром, оливковым маслом и зеленью, чай без сахара.Питательная еда дает долгое насыщение, не позволяет развиться приступам зверского аппетита. На кетодиете повышается физическая выносливость: можно заниматься спортом, не боясь слабости. Диета бессрочная ( практиковать можно от 2 недель до бесконечности). Уходит до 2 кг лишнего веса в неделю.Рацион диеты нельзя назвать сбалансированным, поэтому одновременно стоит принимать комплекс витаминов. В первую неделю возможно неважное самочувствие (головокружение, упадок сил). Диета оказывает высокую нагрузку на печень, почки и пищеварительную систему. Переходить на кетодиету и прекращать ее следует постепенно. А после выхода, если пуститься во все тяжкие, вес может вернуться.Кетодиета не легкая, ведь требуется кардинальная смена рациона и перестройка организма. Также важны личные вкусовые пристрастия. Тем. кто любит мясо и жирную пищу – подойдет. А сладкоежкам и любителям фруктов и овощей – едва ли.