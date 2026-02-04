«Қазақмыс» корпорациясының Басқарма төрағасы Руслан Өскенәлi Батыс кенішінің ұжымымен кездесу өткізді. Жиында өндірісті жаңғырту, еңбекті қорғау тиімділігін арттыру және қызметкерлерге арналған әлеуметтік кепілдіктерді дамыту мәселелері талқыланды.
Жұмыс бағдарламасы аясында Басқарма төрағасы инфрақұрылымның қазіргі жағдайы мен оны заманауи технологиялық шешімдер арқылы жаңарту перспективасы туралы баяндамаларды тыңдады. Жаңғырту корпорацияның тұрақты дамуын қамтамасыз ету, өнімділікті арттыру және әлемдік нарықта бәсекелестікті күшейту стратегиясының ажырамас бөлігі екені ерекше атап өтілді.
Кездесуде еңбек қауіпсіздігі мәселесіне айрықша назар аударылды. Кеніш басшылығы өндірістік жарақаттануды азайту және еңбек жағдайын жақсарту жөніндегі корпоративтік бағдарлама аясында жүзеге асырылып жатқан шаралар туралы баяндады. Сондай-ақ тәуекелдерді бақылау және еңбекті қорғау саласындағы озық тәжірибелерді енгізу тетіктері, оның ішінде қызметкерлерді оқыту және қорғаныс жабдықтарын жаңарту мәселелері талқыланды.
«Қазақмыс» корпорациясы еңбек ұжымы алдындағы міндеттемелерін орындауды және өндірісті жаңғыртуға, еңбек қауіпсіздігінің жоғары деңгейін сақтауға, сондай-ақ өз қызметкерлерінің әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуге инвестиция салуды жалғастыруда.
Қазақмыстың Басқарма төрағасы Батыс кенішінің ұжымымен кездесті
