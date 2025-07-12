Подобный показатель был лишь в 2020 году.

По данным Data Hub, в 2024 году в эксплуатацию ввели 35 новых жилых зданий с этажностью от 20 этажей и более. По сравнению с 2023 годом разница – всего в два объекта, но это самый высокий за последние 20 лет. Считать высотки от 20 этажей и включать их в статистику начали ещё в 2008 году. С тех пор только трижды за год вводили в эксплуатацию похожее количество таких зданий. Кроме 2023 года, это было в 2020-м (30 зданий). В остальные годы число даже не доходило до 20.

При этом такие дома — настоящая редкость: они составляют всего 0,1% от всех новых жилых зданий (включая дома и общежития). Большинство новостроек — одноэтажные, их 8 из 10. Больше всего высоток строят в Астане. Из 426 новых жилых зданий 24 имеют 20 этажей и выше.