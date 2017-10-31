Наезд на пешехода произошел 15 октября в 22.30 по улице Жангир хана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Родственники погибшего мужчины ищут свидетелей  ДТП, которое произошло по улице Жангир хана. - Если кто-либо владеет какой-то информацией или стал очевидцем произошедшей аварии, просим обратиться по номеру телефона 8 (702) 829 20 40, - просит сын погибшего мужчины Аслан. Напомним, 15 токтября был сбит 64-летний мужчина, он скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции ищут очевидцев.  