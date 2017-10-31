Подсудимый был пойман с поличным при получении взятки в размере 350 тысяч тенге от местной жительницы за "крышевание" принадлежащих ей подпольных букмекерских контор.

- Следователь обсуждал с хозяйкой незаконных игровых заведений по «WhatsApp» сумму взятки. При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками антикоррупционной службы Атырауской области сотрудник ДГД был задержан в момент получения взятки, - сообщили в пресс-службе областного суда.

В ходе судебного разбирательства между подсудимым и прокурором было заключено процессуальное соглашение о признании вины.

Приговором суда №2 подсудимый признан виновным по ч.2 ст.366 УК Республики Казахстан "Получение взятки", однако с учетом тяжелого семейного и имущественного положения ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 250 000 тенге с лишением специального звания и пожизненным лишением права занимать должности на госудаственной службе.