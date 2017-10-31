Иллюстративное фото из архива "МГ" Три участка земли в Круглоозерновском сельском округе для ведения сельского хозяйства отдадут в аренду сроком на 10 лет. По словам руководителя отдела земельных отношений Армана БИСИМБАЛИЕВА, общая площадь аредных земель около 1200 гектаров. - Заявки на участие в конкурсе уже принимаются, и их прием закончится 21 ноября, - пояснил Арман БИСИМБАЛИЕВ. - 27 ноября комиссионно будут определены победители, кому достанутся земли. Каждый желающий может прийти к нам в отдел и узнать список документов, которые необходимы для подачи заявки. Участки даются в аренду бесплатно, но арендатор не имеет право изменить целевое назначение пашень. Стоит отметить, что площадь участков составляет 89,6 гектара, 240 и 852 гектара.