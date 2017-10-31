По словам родной сестры пропавшей, сумку женщины нашли у пешеходного моста через р.Урал в микрорайоне Авангард. - В тот вечер, когда она пропала, мы все вместе смотрели телевизор, она дождалась, пока все уснут и вышла из дома, это было между 2 часами ночи и 5 часами утра. Она очень боится темноты, никогда поздно ночью одна не выходила, что или кто мог ее заставить выйти ночью - остается загадкой, - рассказывает Наталья. - Мы узнали, что на утро Людмила не вышла на работу и в детский сад, что расположен в районе Стройконтора. Она работает там помощником воспитателя. После этого еще больше забили тревогу и написали заявление в полицию, - рассказывает сестра Людмилы Наталья. В настоящее время для эффективных поисков сестры Наталья намерена привлечь и силы ДЧС.