Как рассказала бабушка Карима Светлана КАИРЛИЕВА, ее внук ударился головой в детском саду «Балбобек» . - 11 сентября его мама привела домой из детского сада. Он кинулся ко мне на шею, обнял и рассказал, что его толкнула воспитательница, и у него теперь болит голова. Начала осматривать его и, действительно, на затылке была большая шишка. В тот день начала наблюдать за ним, думала, если сотрясение, то в любом случае проявится какой-нибудь синдром. А дочери велела написать жалобу в детский сад на его воспитательницу, - сообщила Светлана КАИРЛИЕВА. Бабушка Карима рассказала, что на следующее утро они снова отвели ребенка в сад, но в обед ей уже пришлось забрать внука. - Уже к обеду нам позвонили с детского сада и сказали, что у нашего Карима тошнота, рвота и болит живот. Я отвезла его в детскую многопрофильную больницу, показала хирургу. Мы сделали снимок головы, после чего нам диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы. Так как возле шишки на голове находится шейный позвонок, сразу же положили в нейрохирургию на 7 дней, - рассказала бабушка мальчика. Со слов Светланы КАИРЛИЕВОЙ, в день, когда они обратились в больницу, ей звонил директор детского сада, чтобы уладить конфликт. - По телефону он просил никуда не обращаться и более того обещал оплатить лечение ребенка. Мне ничего не надо, кроме признаний воспитателя. Ну почему, если она толкнула ребенка, не говорит об этом и не извиняется. Ну если это сделала не она, то возникает вопрос: "Каким образом ребенок получил травму?". Тем более Карим сам рассказал мне, что его толкнула воспитатель и просила не рассказывать маме. Он у нас очень умный, маме он не сказал, конечно, а рассказал все бабушке. Когда мы подходили к воспитателю, она была агрессивно настроена и в содеянном не признается. А заведующая детского сада наотрез заявила, что такого поступка воспитатель не смогла сделать, - пояснила Светлана. Сейчас ребенок стоит на учете у невропатолога с нервным синдромом и проходит курс реабилитационного лечения. - Он часто плачет, начал писаться, всех боится. Какой сейчас и каким он был раньше - не сравнить. Наш малыш всегда был самым активным и шустрым. Теперь мы 1,5 месяца не можем полноценно работать, потому что по очереди сидим с ребенком дома - то дочь, то я. Да и на его лечение потратили немало денег. Для нас сейчас главное- добиться справедливости. Такие воспитатели не должны работать с детьми, - отметила бабушка Карима. Как рассказал менеджер детского сада "Балбобек", доказательств данного случая нет. - Я лично после данного инцидента разговаривал с детьми этой группы. Они говорят, что Карима МУРАТОВА толкнула еще одна девочка по имени Аружан. Ее также зовут, как и воспитателя. Потом ребенок очень активный, может, он стукнулся где-нибудь дома. Вообще у воспитателя, которая курировала старшую группу, очень положительная характеристика, и все дети ее любили. Но после таких обвинений она уволилась, - пояснил менеджер детского сада. Поданному факту 31 октября началось судебное разбирательство в гражданском суде.