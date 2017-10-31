Фото несчастчастного животного опубликовал в одной из групп в социальной сети Facebook Нурболат КОСЫМБАЙУЛЫ. По сообщению автора, лошадь сбили примерно в обеденное время. - Срочно! Просим помочь найти хозяина! На трассе между Денхолма и Gate. Лошадь еще живая, ее нужно зарезать, иначе она погибнет в муках. На правой стороне есть знак "Ж", - сообщил местным жителям очевидец. В паблике zello-atyrau под этими же фото указано другое место расположения лошади - трасса "Атырау-Карабатан". Однако, в ДВД Атырауской области данный факт не подтвердили. -Скорее всего, это фото многолетней давности, или так называемый "вброс". С утра к нам обратились около 10 человек по поводу этого фото, но по данным адресам такого факта зарегистрировано не было, - сообщил начальник МПС ДВД Ерлан БИГАМБАЕВ.