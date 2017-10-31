Инцидент произошел в августе в поселке Жымпиты Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления контроля департамента агентства по делам госслужбы по ЗКО Жаксата МУРАТОВА, по данному факту была проведена проверка. - В ходе проверки все приведенные факты подтвердились. 25 октября Кайырбек АМАНГАЛИЕВ был уволен с поста акима сельского округа Елтай Сырымского района за нарушение этических норм, - сообщил Жаксат МУРАТОВ. Напомним, в сеть попало видео, где чиновник ругается и матерится на рабочих на строительном объекте в нетрезвом состоянии. На тот момент он занимал должность заместителя акима п. Жымпиты. После он был назначен акимом Елтайского сельского округа Сырымского района. Сам Кайырбек АМАНГАЛИЕВ признался, что в тот вечер он выпил немного алкоголя и находился в трудовом отпуске.