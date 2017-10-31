Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами"

Иллюстративное фото с сайта ptic.ru Редких птиц на балконе многоэтажки обнаружил участковый инспектор полиции во время обхода закрепленной территории в мкр. Сарыарка г.Атырау 30 октября. У хозяина пернатых необходимых документов не оказалось, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. По словам владельца птиц, 55-летнего уроженца ЮКО, птиц он приобрел для себя у неизвестного мужчины, заплатив 150 тысяч тенге за пару. На данный момент ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК - "- Птиц доставили в Атыраускую областную территорриальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, - пояснили в пресс-службе. Отметим, что запрещенные животные были обнаружены в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок», которое проходит в городе с 10 сентября по 1 декабря.