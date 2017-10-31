Остановочный павильон в Деркуле на остановке под названием Проселочная держится только потому, что его подпирает дорожный знак. По словам жителя поселка Деркул Нурлыбека, они увидели как остановка лежит на дорожном знаке только сегодня, 31 октября. - Ранним утром мы повели нашего малыша в поликлинику, и тут такое зрелище. Ладно взрослые обойдут стороной, но ребенок ведь может в любой момент подбежать к павильону и его может придавить, травмировать или покалечить, - возмутился Нурлыбек. В пресс-службе акимата города Уральск сообщили, что в поселке Деркул идет установка пяти новых павильонов, среди которых и павильон на Проселочной. - Строительство идет поэтапно. Для начала стойки заливают цементом, потом уже будет осуществлена установка, - отметили в акимате города Уральск. - По каким причинам остановка находится в таком состоянии - неизвестно.