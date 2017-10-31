Фото предоставлено РСК 29 октября в Атырауском областном маслихате прошли довыборы депутатов. Состав обновился на два депутата от двух избирательных округов №18 и №25. От обоих округов были выдвинуты по три кандидата. Всего в голосовании в общей сложности приняли участие 20 673 избирателя. По итогам выборов депутатом областного маслихата от избирательного округа №18 стал Зинуллин Умирзак Зиноллаевич, от округа №25 - Абдешев Баязи Мадешович. Оба они являются членами партии "Нур Отан". Уримрзак ЗИНУЛЛИН родился в 1956 году, живет в г.Атырау, руководит департаментом охраны общественногоздоровья. Баязи АБДЕШЕВ родился в 1975 году, является жителем г.Атырау, работает директором ТОО «Атырау-Акпарат».Иллюстративное фото с сайта m-astana.kz Ерлан ОМАРОВ