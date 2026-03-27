Ревизионная комиссия ЗКО совместно с акиматом попытались взыскать с предпринимателя крупную сумму штрафа - почти 40 миллионов тенге.

Юрист и общественный активист Бауыржан Заки сообщил о случае, когда ревизионная комиссия ЗКО совместно с акиматом попытались взыскать с предпринимателя крупную сумму штрафа - почти 40 миллионов тенге. Однако суд снизил эту сумму до 1,2 миллиона тенге.

По словам Бауыржана Заки, в 2025 году к нему обратился предприниматель, оказавшийся в сложной ситуации. Ещё в 2018 году он приобрёл у акимата Уральска земельный участок площадью 20 соток для ведения бизнеса. Кадастровая стоимость участка составила 5,4 миллиона тенге, а ежемесячный платёж - 86 тысяч тенге.

Со временем предприниматель перестал вносить выплаты, и задолженность достигла около 2 миллионов тенге.

- Ревизионная комиссия, проверяя поступления в бюджет, посчитала, что платёж просрочен на 10 110 дней, и выставила штраф в размере 38,7 миллиона тенге. Это необоснованный и ошибочный расчёт, - отметил юрист.

Активист пояснил, что согласно Земельному кодексу неустойка должна рассчитываться как 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Сторона предпринимателя произвела собственный расчёт: при задолженности 1,89 миллиона тенге и просрочке в 651 день сумма неустойки составила около 1,2 миллиона тенге.

Несмотря на это, акимат и ревизионная комиссия обратились в суд с требованием взыскать с предпринимателя 39,9 миллиона тенге, включая штраф и госпошлину.

В суде сторона защиты указала на несоразмерность требований: стоимость участка составляла 5,4 миллиона тенге, тогда как штраф превышал её более чем в семь раз.

12 февраля 2026 года судья специализированного экономического суда Алия Ергалиева вынесла решение частично удовлетворить иск и взыскать с предпринимателя 1,2 миллиона тенге, включая неустойку и госпошлину.

Прокурор Талгат Жылкыбай поддержал позицию предпринимателя.

- Суд объективно рассмотрел дело и восстановил справедливость. Требования госорганов были пресечены, - подчеркнул Бауыржан Заки.

Он также выразил благодарность судье и прокурору за профессионализм и внимательное рассмотрение дела.