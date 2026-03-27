Полиция Астаны задержала 23-летнего горожанина, который выдумал историю о сексуальном насилии во время службы в армии ради наживы. Как сообщает портал Polisia.kz, молодой человек использовал анонимный аккаунт в социальной сети Threads, чтобы выманить деньги у пользователей под предлогом экстренного отъезда из страны.

Трагедия по сценарию

В конце февраля в лентах пользователей Threads появился эмоциональный пост: автор утверждал, что год назад вернулся со службы, где якобы подвергся насилию со стороны командира. Рассказ сопровождался тяжелыми подробностями о депрессии и невозможности вернуться к нормальной жизни. Финалом истории стал призыв о помощи - «жертве» срочно требовались деньги на переезд за границу, чтобы спастись от преследования.

Драматичный сюжет быстро распространился в соцсетях. Пользователи начали активно перечислять средства на указанные реквизиты. Всего за два дня на счет поступило более 100 денежных переводов.

Схема через посредника

Чтобы не «светить» личные данные, подозреваемый использовал банковскую карту своего 17-летнего знакомого, с которым ранее жил в одном хостеле. Юноше он объяснил, что его собственные счета заблокированы, и попросил принять «долг» от друга. Подросток согласился помочь, даже не подозревая, что стал инструментом в мошеннической схеме.

Разоблачить автора фейка удалось благодаря бдительности одного из читателей, который усомнился в подлинности истории и обратился в полицию для проверки банковского счета. Оперативники быстро установили владельца карты, а затем и самого организатора сбора.

Финал «сердобольного» поста

Проверка показала, что задержанный никогда не служил в вооруженных силах и не имел никакого отношения к описанным событиям. В отделении полиции он признался, что трагедия была полностью вымышленной.

- Ложное сообщение было им размещено целенаправленно для сбора денежных средств, - подтвердили в ведомстве.

Сейчас автор контента находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации. Если вина будет доказана, молодому человеку грозит несколько лет лишения свободы.