По итогам 2025 года металлургический дивизион Kazakhmys Smelting продемонстрировал устойчивый рост ключевых показателей. Производство черновой меди увеличилось на 13%, выпуск серной кислоты - на 11% (максимальный показатель за последние десять лет), переработка шихты достигла исторического максимума.

Рост обеспечен стабилизацией технологических процессов, проведенными ремонтами и повышением загрузки мощностей. В 2026 году компания планирует дальнейшее увеличение выпуска при условии стабильного обеспечения сырьем.

Одновременно с ростом производства продолжается реализация проектов, направленных на модернизацию металлургических мощностей и экологическое обновление предприятий.

В числе ключевых проектов – строительство нового сернокислотного комплекса на Жезказганском медеплавильном заводе. Его запуск существенно повысить уровень утилизации отходящих газов и снизить выбросы диоксида серы до 90%, обеспечивая соответствие действующим экологическим требованиям.

Таким образом, развитие Kazakhmys Smelting строится на сочетании трех факторов: роста производственных показателей, технического обновления мощностей и последовательного снижения экологической нагрузки. Обновление металлургических мощностей направлено на повышение эффективности и экологической устойчивости производства. Компания делает ставку на модернизацию как инструмент долгосрочной конкурентоспособности.

Источник: t.me/kazakhmys_news