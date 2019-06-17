Фото с сайта Informburo.kz В Костанае в двухэтажном здании СТО произошёл взрыв газового оборудования на природном газе, сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов. По его информации, взрыв произошёл 17 июня в 12.00. – В результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием. В итоге – семь пострадавших. Шестерых доставили в больницу, из них госпитализировали троих. Одному пострадавшему работники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь, – рассказал Нурсултан Нурахметов. Он добавил, что на месте происшествия создали оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключили. Пожарные подразделения локализовали горение в 12.47. В ликвидации последствий происшествия задействованы 98 человек и 30 единиц техники. В 13.24 из здания вынесли девять газовых баллонов. Позже в управлении здравоохранения Костанайской области уточнили, что в больнице находятся четверо пострадавших, двое из них – в реанимации. – За медпомощью обратилось семь человек, четверо из них в стационаре. Двое из четверых в травматологическом отделении, двое в реанимации – у них тяжёлое состояние, политравмы, то есть смешанные травмы, ожоги и черепно-мозговые, – сообщили в региональном управлении здравоохранения.