Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудниками полиции был задержан 42-летний мужчина, который подозревается в 17 кражах. – Задержанный мужчина подозревается в 17 эпизодах тайного хищения чужого имущества в садоводческих обществах. Во время обыска жилища подозреваемого обнаружены украденные предметы, наркотические средства и обрез охотничьего ружья, - сообщили в департаменте полиции ЗКО. Стоит отметить, что в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статьям 188 УК РК "Кража", 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта".