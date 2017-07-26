РГП "Казгидромет" объявил о сильной жаре в ближайшие дни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается очень сильная жара - 40-43 градуса, - сообщает РГП "Казгидромет".