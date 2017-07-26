Как рассказала председатель СПК «Батыс Сут» Елена ДУСУБАЛИЕВА, в сельском производственном кооперативе «Батыс Сут» зарегистрировано 26 пайщиков. - Я являюсь председателем СПК «Батыс Сут», меня избрали на общем проведенном собрании. В мои обязанности входит собирать необходимую документацию, проводить полное оформление документации, после чего проводить всеобщие собрания. В нашем СПК крестьянских хозяйств у нас пока нет. Скажу больше, в нашем СПК обычные сельские жители, у которых есть небольшое подворье, которое находится на территории Зеленовского района, в таких селах как Январцево, Чеботарево, Рубеженское, Трекино, Дарьинск. Но у них есть цель - увеличить свое поголовье в дальнейшем и потом уже реализовывать сельскохозяйственную продукцию. Стоит отметить, что некоторые пайщики оформлены как индивидуальные предприниматели, но только для того, чтобы они смогли взять кредит на закуп и разведение сельского хозяйства, - рассказала Елена ДУСУБАЛИЕВА. Председатель СПК «Батыс Сут» пояснила, что одно из условий вступления в кооператив - это наличие хоть одной коровы. - Для того чтобы вступить в сельские производственные кооперативы и получать субсидии на сдаваемое молоко из своего подворья, необходимо просто написать заявление и предоставить ксерокопию удостоверения личности. Потом мы рассматриваем с учредителями на собрании данное предложение, составляем протокол о вступлении нового учредителя в СПК. Еще одно условие - это паевый взнос 2,5 тысячи тенге. Как только участник передумал по каким-то причинам находиться в составе пайщика кооператива, данный взнос ему возвращают. Размер субсидий на 1 литр молоко составляет 10 тенге, - поведала Елена ДУСУБАЛИЕВА. Стоит отметить, что СПК «Батыс Сут» в июле месяце запускает молокоприемный пункт, это значит, что кооператив начнет полноценно осуществлять свою работу. На сегодняшний день весь удой у пайщиков собирает молоковоз от ИП "Каверин".