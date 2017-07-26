Как стало известно, ранним утром 25 июля на митинг в вахтовом городке "Оркен" вышли сотрудники компании "Искер", которые трудятся на месторождении Тенгиз. Порядка 80 рабочих ждали решения руководства и не приступали к своим обязанностям. - В субботу все эти рабочие написали заявление, в котором требуют повысить заработную плату на 25%, так как нынешняя оплата труда их перестала устраивать из-за роста цен во всех сферах и денег якобы перестало хватать. Уже в понедельник рабочие требовали от руководства высказать решение по этому вопросу, - рассказал генеральный директор компании "Искер" Беким БАЛГИМБАЕВ. По информации собеседника, в настоящее время рассмотрен вопрос о повышении заработной платы рабочим на 15%. К слову, "Искер" — казахстанская группа компаний, предоставляющая широкий спектр строительных и инженерных продуктов и услуг.