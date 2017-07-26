Самата НАУРУЗОВА  обвиняют в совершении преступления, согласно статье 345 ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекших смерть по неосторожности", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud sankciya (1) Сегодня, 26 июля, в Уральском городском суде под председательством судьи Исмаиловой была рассмотрена санкция на арест  экс-полицейского, совершившего смертельное ДТП. Дознаватель ДВД ЗКО подал ходатайство о том, чтобы Самата НАУРУЗОВА арестовали на время следствия. - 24 июля Самата НАУРУЗОВА поместили в ИВС УВД  г. Уральск. Родственники погибшей настаивают на том, чтобы подозреваемый находился под стражей во время следствия. Считаю, что подозреваемый может воспрепятствовать расследованию данного уголовного дела, поэтому не вижу оснований, чтобы отказать в ходатайстве дознавателя, - заявил прокурор Артур ШОКПАНОВ. Между тем адвокат обвиняемого отметила, что в тот день, когда Наурузова взяли под стражу, они сами пришли в УВД для дачи показаний, и ее подзащитный скрываться не собирался. - Я признаю свою вину и прошу прощения у родных погибшей. Скрываться от следствия или как-то препятствовать я не собираюсь - мне все равно деваться некуда, - заявил Самат НАУРУЗОВ. Кроме того, на суде выяснили, что подозреваемый в браке не состоит и свадьба, о которой сообщалось ранее, так и не состоялась. Выслушав все ходатайства сторон судебного процесса, судья Исмаилова удовлетворила ходатайство дознавателя и вынесла решение об аресте экс-полицейского Самата НАУРУЗОВА сроком на два месяца. Напомним, в редакцию МГ обратились родные погибшей Айгуль Сулейменовой. Они рассказали, что женщина вместе с детьми приехала в Уральск из Актобе. 22 июля ее вместе с дочерью сбила автомашина. Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года. sud sankciya (2) sud sankciya (3) sud sankciya (4) Фото Медета МЕДРЕСОВА