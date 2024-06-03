По словам руководителя отдела РГП «Казгидромет» по ЗКО Айданы Мендибаевой, средняя температура воздуха в июне ожидается +22,8+26,2°С, что выше нормы на 2°. Норма – это среднее многолетнее значение.

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от +8+13°С, на западе области +17°С до +16+21°С, днем от +28+33°С до +33+38°С.

В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +25+30°С. Затем - повышение температуры воздуха ночью до +14+19°С,на юге области +24°С, днем до +31+36°С, на юго-западе области +28°С.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от+11+16°Сдо +17+22°С, днем от+25+30°С, на северо-востоке области +21°С до +31+36°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части области, это в Жанибекском, Жангалинском, Таскалинском, Акжаикском и Каратобинском районах, около нормы - на северо-востоке области.

– Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются в конце первой, в конце второй и в середине третьей декадах. Пыльная буря прогнозируется в середине первой, часто во второй декадах. Шквал, град ожидаются в середине третьей декады. Согласно прогнозу засухи по области умеренная засуха в июне ожидается в Казталовском районе, на остальной территории области около нормы. Прогноз погоды на месяц носит консультативный характер, - сообщила Айдана Мендибаева.

Что касается сезонного прогноза на период июнь-август 2024 года по ЗКО, то в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы +20,5...+23,9 °С. Количество осадков в июне ожидается меньше норм.

В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы +22,7...+26,2 °С. Количество осадков в июле предполагается больше нормы.

В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы+21,1...+24,4 °С. Количество осадков в августе предполагается около нормы.