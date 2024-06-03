В управлении образования ЗКО сообщили, что в этом году 11-й класс заканчивают 6 411 выпускников. Из них 233 учащихся претендуют на «Алтын белгі», 328 учеников — на аттестат с отличием.

В национальном центре рассказали, что на 31 мая ЕНТ сдали 1 218 абитуриентов. Из них четыре человека с особенными потребностями.

Максимальный балл за время проведения тестирования был 136. Нарушений правил было всего да, одно при входе на экзамен, а второе во время тестирования. Пороговый балл остался прежним. Проходной балл для зачисления в вузы – не менее 50 баллов, а в национальные – не менее 65. Общее время тестирования: 4 часа (240 минут). Детям с особыми образовательными потребностями дается дополнительное время в 40 минут. Кроме того, абитуриентам из пострадавших от паводка регионов регистрацию на ЕНТ продлили.