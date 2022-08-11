До начала нового учебного года осталось всего ничего, и большинство родителей школьников уже начали ходить по магазинам и рынкам в поисках школьной формы и канцелярских принадлежностей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
Подготовить ребёнка к учебе стало дороже - стоимость школьной формы за год выросла. Об этом говорят как покупатели, так и сами продавцы. Предприниматели связывают это ростом курса рубля и доллара, импортные вещи завозить стало дороже. На прилавках рынков и торговых центров в основном представлен товар из России, Белоруссии, Кыргызстана и Турции. Казахстанские вещи тоже можно встретить, однако их цена не уступает зарубежным.
– Хоть и шьют в Казахстане, но ткань и фурнитуру заказывают из Турции и Китая, - объяснили продавцы.
Корреспонденты «МГ» посетили торговые точки и примерно оценили, в какую сумму обойдётся родителям собрать своё чадо в школу.
Необходимый минимум:
Цена школьной формы
- одежда классического стиля,
- спортивная форма,
- рюкзак,
- канцелярские принадлежности.
зависит в первую очередь от качества изделий. Если на одежде из Кыргызстана можно будет сэкономить, то турецкие вещи обойдутся вам на порядок дороже. Например, белую блузку из синтетических материалов можно приобрести на рынке за 4 500 тенге, а если вы отдадите предпочтение дышащим тканям - смело умножайте эту сумму вдвое. Костюм с торчащими нитками и ощущением «
стекла»
можно купить за 16 тысяч тенге, а турецкие с добавлением шерсти - 30 тысяч тенге, а то и дороже.
Ещё одна немаловажная деталь - спортивная форма обувь
. Если покупать на рынке, то можно и на ней сэкономить, в специализированных магазинах и бутиках - навряд ли...
Что касается школьного ранца
, то здесь, как говорится, соотношение «цена-качество» на лицо. Вы можете выбрать рюкзак за 5 000 тысяч тенге, и возможно в середине года будете покупать ещё один. Так как прочность изделий оставляет желать лучшего. А можете остановить свой выбор на ранце за 30 тысяч тенге и быть уверенным, не только в качестве изделия, но и в безопасности, так как хорошие рюкзаки оснащены ортопедическими подушками, равномерно распределяют вес и нагрузку на позвоночник ребёнка.
По этой причине с помощью нехитрых математических расчетов мы взяли средние
цены. Ещё одно примечание - мы делали акцент на детях младших классов.
Разобравшись с экипировкой, переходим к содержимому школьного ранца
. Неизменна цена лишь на тетради в 12 листов. Одну тетрадь в клетку или в линию и на рынках и в магазинах продают по 45 тенге, а где-то и вовсе по 50.
Цены на канцелярские товары на рынке и в специализированных магазинах сильно отличаются друг от друга. Наверное, дело в качестве. Например, набор карандашей из 18 цветов в магазинах можно купить за три тысячи тенге, тогда как на рынке цены начинаются от 600 тенге. Поэтому дабы уберечь вашу психику от стресса, мы решили ограничиться минимальными ценами школьной ярмарки, которая организована на территории центрального рынка.
Итак:
- шариковая ручка стоит от 50 тенге,
- простой карандаш – от 90 тенге,
- набор цветных карандашей – от 600 до 1 500 тенге,
- линейки – от 100 тенге,
- краски для рисования – от 500 тенге,
- простые тетради – 45 тенге,
- общие тетради – от 180,
- альбом для рисования – от 200 тенге,
- пенал – от 800 тенге,
- клей - от 200 тенге,
- ластик - от 150 тенге,
- точилка - от 150 тенге,
- пластилин - от 550 тенге,
- ножницы - от 300 тенге,
- гуашь - от 600 тенге,
- цветной картон - от 400 тенге,
- обложка для книг - от 200 тенге,
- обложка для тетрадей - от 100 тенге.
Таким образом, собрать рюкзак для школьника с самыми необходимыми принадлежностями можно за 10 тысяч тенге.
Согласно данным управления образования ЗКО, новый учебный год по области начнут более 115 тысяч детей.
