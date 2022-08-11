Они должны частично освободить дворы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким Алматы в ходе встречи с жителями Ауэзовского района. Они пожаловались градоначальнику на забитые улицы и заставленные проезды.
- До конца года планируем презентовать программу по строительству многоярусных парковок по Алматы. Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнём работу с частными инвесторами, - ответил Досаев.
26 апреля акимат Алматы сообщил, что платные парковки вернулись в собственность города. Ещё тогда говорилось, что теперь на деньги, которые будет получать город с автовладельцев, могут построить многоярусные парковки.  