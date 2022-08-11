- Сотрудники акимата и АО «СПК Тобол», используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости в 420 тенге за килограмм из стабилизационного фонда области. За это предприниматели передавали от 100 до 500 килограммов сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционная служба изобличила преступную схему распределения сахара в Костанайской области.В личном гараже заведующего складом стабилизационного фонда нашли 900 килограммов сахара. Его изъяли и вернули в стабфонд. Предприниматели же продавали сахар населению со 100% наценкой, вместо предусмотренной 10%.