Синоптики предупреждают о грозах, усилении ветра и граде сразу в нескольких областях.

По данным РГП "Казгидромет", 5 мая в Западно-казахстанской области погода будет относительно спокойной. Днем на западе и юге области возможен небольшой дождь с грозой. На юге региона ожидаются порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура днем +20...+22 °C, ночью +5...+7 °C.

Жителям Атырауской области стоит быть максимально осторожными. Если ночью дожди пройдут лишь на севере и востоке, то днем погода ухудшится на всей территории. На северо-западе области ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Утром возможен туман. В Атырау днем прогнозируют дождь и грозу. Температура днем +23...+25 °C, ночью +11...+13 °C.

В Мангистауской области дожди с грозами охватят западные, северные и центральные районы. Ситуацию осложнит сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром на западе и в центре региона ожидается плотный туман. В Актау ночью и утром будет туман, без существенных осадков. Температура днем +17...+19 °C, ночью +10...+12 °C.

В Актюбинской области ночью пройдут временами сильные дожди. Днем осадки сохранятся почти на всей территории, на западе и в центре возможен град и грозы. При этом на юге области, несмотря на дожди, сохраняется высокая пожарная опасность. Температура днем +17...+19 °C, ночью +10...+12 °C.