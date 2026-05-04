Под видом спасения депозита мошенники разыграли перед мужчиной целый спектакль, заставив его собрать все накопления и отправить их преступникам в обычной посылке.

В столице задержан 43-летний участник крупной сети мошенников, который помогал обналичивать миллионы, украденные у доверчивых граждан. Как сообщает Polisia.kz, преступники использовали многоступенчатую схему с переодеванием в "сотрудников Нацбанка" и силовиков.

Психологический капкан

Злоумышленники разыграли перед пострадавшим настоящий спектакль. Сначала ему позвонили от имени Национального банка с легендой о "подозрительном переводе" с его депозита. Чтобы "спасти" деньги, мужчину убедили отправить первый миллион тенге на якобы безопасный счет.

Сразу после этого в дело вступили сообщники. Представившись офицерами правоохранительных органов, они заявили, что проводят секретную операцию по поимке преступников. Они убедили казахстанца, что его участие жизненно необходимо для следствия.

Роковая посылка

Жертву заставили обналичить все оставшиеся сбережения - 21 миллион тенге. Под диктовку "кураторов" мужчина упаковал всю сумму в обычную картонную коробку и передал ее через курьера службы доставки. Ему пообещали, что деньги нужны лишь для временной "проверки и маркировки".

Финал "спецоперации"

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" полицейские вышли на след 43-летнего иностранца. Именно он занимался распределением похищенных средств по различным счетам. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, а полиция устанавливает остальных участников преступной цепи.

МВД напоминает: ни банки, ни правоохранительные органы никогда не требуют перевода денег на сторонние счета или передачи наличных третьим лицам. Любое предложение "проверить деньги в коробке" - это стопроцентный криминал.