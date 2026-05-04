Главным исполнительным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" назначен американец Майкл Дэниел.

С 4 мая 2026 года Главным исполнительным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" назначен американец Майкл Дэниел. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации. Его приход в ведомство напрямую связан с планами по запуску прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

Майкл Дэниел - тяжеловес в мире гражданской авиации. За его плечами более 40 лет опыта, большая часть которых прошла в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Он занимал ключевые посты: от инспектора по летной эксплуатации до руководителя службы безопасности полетов и старшего менеджера международных программ в Вашингтоне.

Именно его глубокое знание внутренней кухни американского регулятора FAA должно стать "ключом" к открытию прямых рейсов. Чтобы самолеты из Казахстана смогли летать в города США, стране необходимо пройти жесткую сертификацию по стандартам безопасности, и экспертиза Дэниела здесь будет решающей.

Ранее Майкл Дэниел возглавлял международные офисы FAA в Сингапуре и Пекине, а также курировал рабочие группы APEC по авиационной безопасности. Теперь его главной задачей в Казахстане станет не только запуск трансатлантических перелетов, но и реформа системы государственного надзора за полетами.