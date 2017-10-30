Владислав ПОГОДАЕВ скончался 31 мая в городской многопрофильной больнице города Уральска. Причиной смерти молодого парня стал абсцесс головного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель прокурора области Александр ЦУРАНКОВ, по данному факту следствие ведется специальным прокурором ЗКО . - По делу была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. На сегодняшний день она показала, что результатом смерти явились не пытки и насилие со стороны администрации колонии РУ-170/2, там рассматривается вопрос о качественности и своевременности оказания медицинской помощи, - рассказал Александр ЦУРАНКОВ. – В ходе следствия устанавливаются субъекты, которые на тот момент оказывали медицинскую помощь заключенному. Дело в том, что в колонии, как вы знаете, нет врачей, а есть фельдшеры, поэтому нужно провести полное расследование и установить, кто был приглашен и производил осмотр при наличии диагноза «воспаление внутреннего уха», насколько своевременно продиагностировали эту болезнь и качество оказания медицинской помощи. Кроме того, заместитель прокурора области отметил, что на сегодняшний день по данному факту есть заключение экспертизы, где указано, что была несвоевременно оказана медицинская помощь. - Опять же, была ли это преступная халатность или же другие обстоятельства - покажет следствие, - пояснил Александр ЦУРАНКОВ. Напомним, по факту смерти Владислава ПОГОДАЕВА, который скончался в городской многопрофильной больнице города Уральска, было начато досудебное расследование, назначено судебно-медицинское исследование причин смерти.